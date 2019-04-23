الطائف.. حريق بمنزل يتسبب في اختناق شخصين

صحيفة الخليج الالكترونية أخمد مدني الطائف حريقاً اندلع في منزل بحي نخب، نتج عنه إصابة شخصين باختناق. وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه على (تويتر) أن المصابين تلقوا العلاج في الموقع عن طريق الهلال الأحمر وصحتهم جيده ولله الحمد.

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