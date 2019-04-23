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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من أن إمالة المركبة، وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين تعد في حكم التفحيط.
وبيّنت إدارة المرور -عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”- أن إمالة المركبة، وجعلها تسير على إطارين فقط، تعد من الاستهتار والتهور وقد تفقدك حياتك.
يشار إلى أن قانون المرور عرّف التفحيط بأنه “إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، لأجل الاستعراض”.
كانت هذه تفاصيل خبر #المرور تحذر: هذا التصرف يحتسب “مخالفة تفحيط” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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