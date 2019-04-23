ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 قتلى

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صحيفة الخليج الالكترونية
ارتفعت حصيلة اعتداءات أحد الفصح في سريلانكا إلى 310 إثر وفاة العديد من الأشخاص متأثرين بجروحهم ليل الاثنين والثلاثاء، وفق متحدث باسم الشرطة.
وقال المتحدث روان غوناسيكيرا في بيان إن نحو 500 شخص أصيبوا بجروح في التفجيرات.
وأضاف بأن 40 شخصاً تم توقفيهم على خلفية الاعتداءات التي اتهمت فيها الحكومة في وقت سابق جماعة إسلامية محلية غير معروفة هي “جماعة التوحيد الوطنية” بالوقوف وراءها.
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