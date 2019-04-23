شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان الأسبق: يمكن لروسيا لعب دور طليعى بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى الأسبق أمين الجميل أن روسيا تستطيع أن تلعب دورا رئيسيا فى الشرق الأوسط بصفتها عنصر سلام واستقرار بالمنطقة.

وقال الجميل ـ فى تصريح خاص لقناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ إنه يمكن لروسيا أن تلعب دورا طليعيا من خلال معادلة ضرورية بالمنطقة التى شهدت توترات كثيرة خلال السنوات الماضية.

وشدد الرئيس اللبنانى الأسبق على ضرورة أن تدرك موسكو كيفية استغلال هذه الفرصة خاصة بعد النفوذ الذى اكتسبته فى الآونة الأخيرة.