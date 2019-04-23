المجلس العسكري السوداني يعلن تنفيذ "أكبر مهمة" في سوريا

وتسلم مبعوث وزير الخارجية السوادني، بدر الدين علي، خمسة أطفال من جانب "الإدارة الذاتية"، شمال شرقي سوريا، قالت إنهم ينتمون لعوائل "تنظيم داعش" المحتجزين لديها في مخيم الهول.
بدوره، شكر ممثل الخارجية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني الوزير المفوض بدر الدين الجعيفري، الحكومة السورية لتسهيلها إعادة مواطنين سودانيين علقوا بمناطق سيطرة "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.
كما شكر المجلس العسكري أيضا الجهات المختصة الأخرى بشمال وشرق سوريا لتسهيلها نقلهم من الشمال الشرقي السوري إلى العاصمة دمشق ومنها إلى الخرطوم.
وقال المجلس إنه "في إطار جهود الدولة لإعادة المواطنين السودانيين العالقين بالمناطق التي كان يسيطر عليها ما يسمى بتنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وبمتابعة مباشرة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي وأعضاء المجلس، تسلمت وزارة الخارجية اليوم 5 من الأيتام السودانيين العالقين في الشمال الشرقي السوري".
وأضاف أن أعمارهم تتراوح ما بين الثالثة والخامسة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمهم لذويهم، مبينا أنه وجه وزارة الخارجية بمواصلة ومضاعفة جهودها لإعادة جميع العالقين في أقرب فرصة ممكنة.
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