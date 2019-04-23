شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انعدام الرؤية على منطقة نجران بسبب العاصفة الترابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة شروره والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 1 ظهراً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنيةً السلامة للجميع.