شكرا لقرائتكم الحريري: للتوافق على الأرقام والتخفيضات السبب الأساس في تأخير الموازنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 22 أبريل 2019 - اخر تحديث في 22 أبريل 2019 / 23:06

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن السبب الأساس لتأخير انجاز الموازنة هو "لكي نستطيع التوافق جميعا على الأرقام والتخفيضات التي نريد تنفيذها". وقال: "إن الاصلاح يتطلب توافق جميع الأطراف المشاركة في مجلس الوزراء، لأنه ليس باستطاعة أي مسؤول أن يقوم بمفرده بهذه المهمة".



كلام الحريري جاء خلال دردشة مع الاعلاميين بعد استقباله عصر اليوم (الاثنين) في "بيت الوسط" المستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.

ورأى الحريري أن "موضوع الاقتصاد والنمو والاصلاح ليس لفريق واحد، بل لكل الأفرقاء، وهم شركاء في هذا الاصلاح وأساس فيه. فسعد الحريري لا يستطيع بمفرده القيام بالاصلاح وكذلك رئيس الجمهورية والرئيس نبيه بري، وكل الأحزاب السياسية الموجودة في مجلس الوزراء لا تستطيع القيام لوحدها بالاصلاح لأنه يتم بالتوافق بيننا جميعنا، وكذلك بالنسبة إلى عملية التقشف التي نريد القيام بها. لأننا حريصون على المواطن اللبناني والدولة وكل العاملين في الادارة اللبنانية والمحافظة على مكتسباتهم. فلا أحد في السياسة لديه هواية التقشف أو اخذ شيىء من أحد. المهم أن نستطيع المحافظة على ما لدينا وان نطبق كل مشاريع "سيدر" التي تساهم في نمو الاقتصاد".

Advertisements

أضاف: "صحيح أن هناك تقشفا، ولكن ليس صحيحا أنه لن يكون هناك أموال في البلد. هذا التقشف سيؤدي إلى طرح مشاريع "سيدر" كلها على طاولة مجلس الوزراء، ومن ثم نبدأ بتنفيذ مشروع وراء مشروع وهذا هو الأساس، أي أن يكون النمو مع التقشف، وهكذ نكون وصلنا إلى الأرقام التي نسعى للوصول إليها. في العام المقبل من المؤكد أنه لن يكون هناك تقشف لأننا نكون قد توصلنا إلى تأمين التيار الكهربائي 24 على 24 مع زيادة التعرفة، وحتى لو تمت هذه الزيادة تبقى انها توفر على جيبة المواطن اللبناني ما بين 20 و25 في المئة. وهذا الأمر يساعدنا للوصول إلى الأرقام التي نريد أن نتوصل إليها في العامين 2020 و2021".

وردا على سؤال حول ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس وعما اذا كان يقصد به الرئيس الحريري، قال رئيس الحكومة: "أنا لا أريد الرد، أفهم ان كلا من الأحزاب السياسية يريد أن يزيد رصيده ولكن بالنسبة لي هي النتيجة، وأن يقر مجلس الوزراء موازنة فيها اصلاح كبير جدا، من اجل مستقبل اولادنا، وما يهمنا هو ان نتشارك جميعا في هذا الموضوع. نريد ان نأكل العنب ولا نريد قتل الناطور".

وكان عون قال في بكركي أمس: "نمر اليوم في لبنان بأزمة تتم معالجتها، آملا أن تنتهي في أسرع وقت لأن الوضع لا يسمح بالتمادي بالوقت، ومن ليس لديه الخبرة لإنهائها بسرعة فليتفضل إلى بعبدا ونحن نقوم بإنهائها له".