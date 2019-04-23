مصر: لا خروقات في اليوم الأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 15 ساعة في 22 أبريل 2019 - اخر تحديث في 22 أبريل 2019 / 18:18

اختُتمت اليوم عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، والتي استمرت 3 أيام. وقال الناطق باسم "نادي قضاة مصر" رضا محمود السيد إن "غرفة متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أشرف عليها قضاة في النادي، لم تتلق أي شكاوى أو تأخير في فتح اللجان الفرعية، خلال اليوم الثالث".



وأضاف السيد في بيان أن "القضاة استمروا لليوم الثالث على التوالي في الإشراف على لجانهم الانتخابية بانتظام"، موضحاً أن "رئيس النادي محمد عبدالمحسن يتابع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية للاطمئنان على أدائهم". وأضاف السيد في بيان أن "القضاة استمروا لليوم الثالث على التوالي في الإشراف على لجانهم الانتخابية بانتظام"، موضحاً أن "رئيس النادي محمد عبدالمحسن يتابع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية للاطمئنان على أدائهم". وتابعت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل إشراف أعضاء النيابة الإدارية على أعمال الاستفتاء، والذي يشارك فيه أكثر من 4 آلاف عضو من أعضاء النيابة الإدارية. وقالت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج نبيلة مكرم إن "غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم يكن هدفها رصد المشاهد الوطنية العظيمة التي رسمها كافة فئات المهاجرين، بل كان الردّ على الاستفسارات وتقديم النصائح".



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