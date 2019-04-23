شكرا لقرائتكم الجيش الإسرائيلي يحقق في إطلاق نار على فلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 16 ساعة في 22 أبريل 2019 - اخر تحديث في 22 أبريل 2019 / 18:19

القدس - أ ف ب - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين أنه سيحقق في عملية إطلاق جنوده النار يوم الخميس الماضي وإصابة فلسطيني كان مقيد اليدين ومعصوب العينين، بجروح في بلدة تقوع، جنوب الضفة الغربية.



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وأكد بيان للجيش أن الفلسطيني أصيب بالرصاص أثناء محاولته الفرار عقب اعتقاله بعدما شارك مع مجموعة من الشبان بإلقاء الحجارة على الجنود. وبحسب الجيش، حاول الفتى الهرب مرتين، وأطلق الجنود النار عليه بعد محاولة الهروب الثانية ليصاب في الجزء الأسفل من جسده.

وأصيب الفتى أسامة علي البدن (16 سنة) في فخذيه وأجريت له عمليتين جراحيتين ويتلقى العلاج في إحدى المستشفيات في محافظة بيت لحم ووضعه مستقر. وقال البدن لـ"فرانس برس": "كان هناك اعتصام سلمي لأهالي القرية ضد إغلاق الاحتلال للطريق، وكنت عائداً إلى المنزل لرعي الأغنام بناء على طلب والدي". وأضاف: "هرب أولاد القرية من الجيش الذي كان يلاحقهم، فاعتقلوني، ليس لي علاقة بهذه الأمور". وتابع: "بدأت المشي نحو أهالي القرية القريبين طالبا المساعدة، لكن رصاصة أطلقها الجنود أصابت فخذي الأيسر وأسقطتني أرضاً".

وعقب إصابته، حاول عناصر الجيش إعادة اعتقاله وهو مصاب، وحال أهالي القرية الذين تواجدوا في المكان دون ذلك.

وأصيب أسامة البدن عند المدخل الجنوبي الغربي لقرية تقوع، وهو مدخل القرية الوحيد المفتوح، بعد أن حاصرتها السلطات الإسرائيلية وفقاً لرئيس بلدية القرية حاتم الصباح. وبحسب الصباح، أغلقت السلطات الإسرائيلية المدخل الغربي للقرية منذ العام 2002، ونصبت عنده بوابة، وأدت عمليات إطلاق النار المتكررة باتجاه المواطنين، إلى تخوفهم من استخدام هذا المدخل.