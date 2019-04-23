واشنطن تكافئ من يدلي بمعلومات عن الشبكة المالية لحزب الله

دبي - بواسطة محمد فارس تواصل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تشديد الخناق على إيران وحلفائها في الشرق الأوسط. فبعد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، خصصت واشنطن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن الشبكة المالية لحزب الله اللبناني. © picture alliance/AP Photo/H. Malla Provided by Deutsche Welle

وعدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين (22 نيسان/ أبريل 2019) بتقديم مكافآت جديدة قد تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات يمكن أن "تعرقل" عمل الشبكات المالية لحزب الله اللبناني في العالم. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتقصى أي معلومات حول مصادر تمويل حزب الله المدرج على لائحة الإرهاب الأميركية والمتحالف مع ايران.

كما أوضحت أيضا أنها تسعى لكشف "الآليات الأساسية التي يعتمدها الحزب لتسهيل حركة أمواله"، ولمعرفة "أبرز المانحين له" و"المؤسسات المالية" التي تساهم في حركة أمواله.

وجاء أيضا في بيان الخارجية الأميركية أن "مداخيل حزب الله تصل إلى نحو مليار دولار سنويا تتأمن عبر الدعم المالي المباشر الذي تقدمه إيران، والمبادلات والاستثمارات الدولية، وعبر شبكة من المانحين ونشاطات تبييض أموال".

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ومن بين الممولين المفترضين لحزب الله الذين تريد واشنطن معلومات عنهم، أوردت وزارة الخارجية أسماء أدهم طباجة ومحمد إبراهيم بزي وعلي يوسف شرارة، والثلاثة حاليا على اللائحة السوداء الأميركية "للإرهابيين الدوليين".

ويأتي الإعلان عن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وسط قلق واشنطن المتزايد من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية. وزاد نفوذ حزب الله الإقليمي مع إرساله مقاتلين إلى صراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في سوريا حيث يقاتل دعما للرئيس بشار الأسد.

أ.ح/ع.ش (أ ف ب، رويترز)