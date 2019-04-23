المجلس العسكري السوداني يعفي عددا من السفراء ومدير الطيران الرئاسي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
أعفى المجلس العسكري السوداني، عددا من السفراء إضافة إلى مدير الطيران الرئاسي، حسبما أفادت قناة "العربية الحدث"، في نبأ عاجل لها.
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