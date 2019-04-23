الولايات المتحدة تخصص مكافآت لمن يقدم معلومات حول الشبكات المالية لحزب الله

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن تخصيصها مكافآت مالية جديدة لمن يقدم معلومات، يمكنها أن "تعرقل" عمل الشبكات المالية لحزب الله في العالم.
وفسرت واشنطن تخصيصها لهذه المكافأة، التي يمكن أن تصل إلى عشرة ملايين دولار، بكونها تسعى إلى كشف "الآليات الأساسية التي يعتمدها الحزب لتسهيل حركة أمواله"، ولمعرفة "أبرز المانحين له" و"المؤسسات المالية" التي تساهم في حركة أمواله.
وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية مداخيل حزب الله بأنها "تصل إلى نحو مليار دولار سنويا، محصل عبر الدعم المالي المباشر الذي تقدمه إيران، والمبادلات والاستثمارات الدولية، وعبر شبكة من المانحين ونشاطات تبييض أموال".
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن ثلاثة أشخاص تعتبرهم ممولين لحزب الله، وتضعهم جميعا على اللائحة السوداء الأمريكية "للإرهابيين الدوليين".
ويأتي هذا الإجراء الأمريكي وسط قلق واشنطن المتزايد من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية.
وزاد نفوذ حزب الله الإقليمي مع إرساله مقاتلين إلى صراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في سوريا، حيث يقاتل دعما للرئيس بشار الأسد.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
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