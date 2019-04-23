دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سامسونغ تؤجل الإعلان عن هذا الهاتف بعد اكتشاف عيوب به

أجلت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الإعلان عن هاتفها الجديد غالاكسي فولد بعد يوم واحد من منح الجهاز للمهتمين بمجال التكنولوجيا والهواتف الذكية لمراجعته.

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الهاتف الذي كان من مقرر الكشف عنه خلال الأسبوع الجاري في مدينتي شنغهاي وهونج كونغ الصينتين و يوم 26 أبريل الجاري في الولايات المتحدة وجد المهتمون بمجال الهواتف الذكية به بعض العيوب.

وحسبما نقلت تقارير صحفية فتركزت هذه العيوب بالهاتف الذي يبلغ سعره 1980 دولاراً حول ظهور كسورًا وانتفاخات ووميضا في الشاشات ليلوح شبح أزمة انفجار بطاريات غالاكسي نوت 7 في الأفق الذي دفع الشركة لسحبه من الأسواق حينها.

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ونوهت تقارير متخصصة في مجال التكنولوجيا إلى أن سامسونغ تهدف بيع هاتفها غالاكسي فولد في كوريا الجنوبية وأوروبا خلال شهر مايو المقبل دون أن تُحدد موعد بيعه في الصين.المزيد:

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