أتالانتا يقلب الطاولة على #نابولي في #الدوري_الإيطالي

صحيفة الخليج الالكترونية

فاز أتالانتا على مضيفه نابولي 2-1، في الجولة 33 من الدوري الإيطالي، في المباراة التي احتضنها ملعب سان باولو.

رغم أن نابولي من بادر بالتسجيل (ق28) عن طريق درايس مريتينز، إلا أن الضيوف تمكنوا من العودة في الشوط الثاني.

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وكانت البداية (ق69) بهدف التعادل الذي سجله دوفان زاباتا، ثم جاء الفوز بواسطة ماريو بازاليتيش (ق80).

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد نابولي عند 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن أتالانتا الثالث.

يذكر أن يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي، بعد الفوز على فيورنتينا 2-1.