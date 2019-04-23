شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي دعم الخدمات ببلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أمس الاثنين، مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن انتونيا كالفو، الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الخدمات الأساسية في اليمن ومساهماته في المجال التعليمي والطبي وخططه المستقبلية في هذا الجانب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الوزير اليمني ثمّن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني والخدمي وبناء القدرات على مستوى الوزارات والسلطات المحلية.. منوهاً بالشراكة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي.

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وأكد حرص الحكومة على تسهيل تنفيذ مشاريع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وحرصها على خدمة المواطنين وإيصال خدماتها إلى كافة مناطق الجمهورية دون استثناء.