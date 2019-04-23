شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يبدأ زيارة إلى المجر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين زيارة رسمية إلى العاصمة المجرية بودابست.
ومن المقرر أن يجري العاهل البحريني مباحثات مع رئيس جمهورية المجر، يانوش أدير، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين يبدأ زيارة إلى المجر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.