شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يبدأ زيارة إلى المجر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين زيارة رسمية إلى العاصمة المجرية بودابست. ومن المقرر أن يجري العاهل البحريني مباحثات مع رئيس جمهورية المجر، يانوش أدير، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية. Advertisements

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