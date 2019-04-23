شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري المؤقت يجري تعديلا جزئيا في ولاة الولايات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح تعديلا جزئيا في ولاة الولايات أنهى على إثرها مهام البعض منهم وتحويل آخرين.
وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي مساء أمس الاثنين أن بن صالح أجرى هذه الحركة، من تعيين وإنهاء مهام لولاة آخرين طبقا للمادة 92 من الدستور. ومن أبرز الولاة الذين تم إنهاء مهامهم والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ..
وشملت الحركة تعيين عبد الخالق صيودة واليا لولاية الجزائري العاصمة، برادعي عبد القادر واليا لولاية الأغواط، وبوزقزة الوناس واليا لولاية باتنة، وبلكاتب محمد واليا لولاية سطيف، ويحياتن يحيى واليا لولاية بومرداس، وحرفوش بن عرعار واليا لولاية الطارف، ولقواسم عمار واليا منتدبا للدار البيضاء، وعبد الله شايب الدور واليا منتدبا لتقرت.
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