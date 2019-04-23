شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 100 حبة مخدرة بحوزة مواطن في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

باشرت النيابة العامة بمحافظة جدة التحقيق مع مواطن، عُثر بحوزته على 100 حبة من حبوب الزينكس المخدر، كان يخفيها داخل مركبته.

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وكانت دوريات الأمن بمحافظة جدة قد اشتبهت بمركبة، وبعد استيقاف قائدها وتفتيشه عُثر بحوزته على 100 حبة من حبوب الزينكس المخدر، حيث تم التحفظ على قائد المركبة، واتضح أنه مواطن، وعليه آثار التعاطي.

وأعدت الجهات المعنية محضرا بالواقعة، وتم تسليم الجاني إلى إدارة مكافحة المخدرات لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.