شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد تخطف القلوب لأشجار «الجاكرندا» في شوارع أبها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لأشجار الجاكرندا بألوانها الرائعة وأوراقها وأزهارها اليانعة تزين شوارع أبها بمنطقة عسير. وظهرت الأشجار في الصور، التي نشرتها أمانة منطقة عسير عبر حسابها في “تويتر”، وتم تداولها على نطاق واسع، بألوانها الخلابة في مشهد يخطف القلوب من فرط الجمال، وبديع صنع الخالق سبحانه وتعالى. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد تخطف القلوب لأشجار «الجاكرندا» في شوارع أبها (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.