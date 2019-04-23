شكرا لقرائتكم خبر عن «نخلة جميرا» بين العجائب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختارت الكاتبة البريطانية كلوديا مارتن، «نخلة جميرا»، ضمن كتابها الصادر مؤخراً «عجائب العالم»، وفقاً ل«ديلي ميل» البريطانية أمس. ويتضمن الكتاب 200 صورة لأجمل الأماكن على الأرض، من الشلالات والصحاري والجسور إلى دور الأوبرا.

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