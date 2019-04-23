85 % جاهزية «مسبار الأمل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، ومركز «محمد بن راشد للفضاء»، جاهزية «مسبار الأمل» بنسبة 85%، وأوضح بيان مشترك الانتهاء من معظم الأجزاء الرئيسية للمسبار الذي يشكل محور مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف الكوكب الأحمر في أول مشروع من نوعه عربياً للخروج للفضاء للكشف عن أسراره، والمشاركة في دعم الجهود العلمية للتعرف إلى الكواكب الأخرى؛ تأكيداً للدور الرئيسي الذي تسعى الدولة للقيام به في مضمار أبحاث واكتشافات الفضاء، وفتح الباب لمشاركة العرب مجدداً في صنع مستقبل الحضارة الإنسانية.

أشار البيان إلى دخول المسبار بالفعل مرحلة اختبارات مكثفة لضمان جهوزيته قبل موعد الإطلاق، وأن المدة المتبقية لإطلاق المسبار تقل عن 500 يوم، إذ من المخطط أن يصل إلى المريخ بحلول العام 2021؛ تزامناً مع الاحتفال بمرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات. وقد تم الانتهاء من التحقق من عدة جوانب متعلقة بالبرمجيات وتركيب الهيكل والكاميرات والتحكم، كذلك تمام التأكد من عمل المسبار بجميع أنظمته ومكوناته وقدرته على التواصل مع المحطة الأرضية، إضافة إلى نجاح جميع الاختبارات الخاصة بالمسبار حتى الآن؛ تمهيداً للاختبارات البيئية الخمسة التي سيجريها الفريق على المسبار من يونيو إلى ديسمبر هذا العام.

الأجهزة جاهزة

وفيما يتعلق بالأجهزة العلمية -التي سيُزوّد بها المسبار - أوضح البيان أنها ستشمل كاميرا الاستكشاف Emirates exploration Imager (EXI)، المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية EMUS))، والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء EMIRS))، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة أصبحت جاهزة.

ولأول مرة، سيتمكن مشروع لاستكشاف المريخ، من التقاط صورة متكاملة للغلاف الجوي وعلى مدار اليوم خلال الفصول المختلفة على الكوكب، وستكون البيانات متوفرة للمجتمع الدولي حول العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات: «يقترب «مسبار الأمل» من الإنجاز وتقترب معه لحظات تاريخية تتحول فيها طموحات دولة الإمارات في الوصول للكوكب الأحمر إلى واقع ملموس، وهي لحظات ستتوج جهود فريق شباب من خيرة أبناء الوطن، الذين أرادوا أن يكون للدولة شأن كبير في الجهود العلمية العالمية لاستكشاف الفضاء الخارجي، فسعوا إلى جمع الخبرات والمقدرات لتسخيرها في خدمة هذا المشروع الاستثنائي».

إنجاز نوعي

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وبهذه المناسبة، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «نسير وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع، ونحن سعداء بالمرحلة التي وصلنا إليها في العمل على «مسبار الأمل»، ومستمرون في مضاعفة الجهد نحو تحقيق إنجاز نوعي يضاف إلى رصيد إنجازات دولة الإمارات في مجال جديد لا يرتبط فقط بمستقبل دولتنا الغالية، لكن بمستقبل الإنسانية على وجه العموم».

مرحلة متقدمة

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن دولة الإمارات بلغت مرحلة متقدمة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالوصول إلى المريخ في الموعد المحدد له في ديسمبر من العام 2021، وهو الموعد الذي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تحقيقه تزامناً مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات.

اجتزنا التحدي

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن وصول مشروع «مسبار الأمل» إلى مراحل تطويره الأخيرة هو إنجاز آخر ضمن سجل نجاحات متميزة حققها هذا المشروع الطموح منذ انطلاقته، معتبراً أن المرحلة المقبلة من الاختبارات للتأكد من عمل «مسبار الأمل» على أكمل وجه ضمن بيئة وظروف الفضاء الخارجي هي من بين أهم المراحل، والتي ستؤكد ما إن جرى تطويره بالشكل الأمثل وما هي التعديلات المطلوبة التي يجب إجراؤها.

وأكد عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، أننا قطعنا شوطاً كبيراً في إنجاز مشروع الإمارات الاستكشاف المريخ، وقد وصلنا لنسبة إنجاز 85% من المشروع فيما سيتم الانتهاء من التصنيع في عام 2020، وإرساله إلى المريخ ووصوله بحلول 2021؛ تزامناً مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي.

وأضاف، «تمكنا من وضع الحلول والتصورات اللازمة للتغلب على العديد من التحديات التقنية والعلمية التي واجهتنا في السنوات الماضية خلال تصميم وتصنيع مسبار الأمل، ومع اقتراب موعد إطلاق المسبار تتبلور الأهداف المنشودة من اتخاذ القيادة الرشيدة للقرار الاستراتيجي المتمثل في استكشاف المريخ كهدف لإكساب مجتمع دولة الإمارات ثقافة جديدة تركز في جوهرها على المستقبل».