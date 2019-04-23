السفير الهندي: علاقات ثقافية راسخة تربطنا بالإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نفديب سينج سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة أن اختيار جمهورية الهند ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعكس قوة ورسوخ العلاقات الثقافية بين قيادتي البلدين وشعبيهما الصديقين والرؤى الفريدة نحو تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي الذي تزخر به دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وقال السفير الهندي: إن مشاركة الهند في الدورة الحالية من المعرض الذي يمثل منصة عالمية رائدة لتبادل المعرفة والثقافات وتلاقي الحضارات على أرض الإمارات وطن التسامح والتعايش وتقبل الآخر تهدف إلى مشاركة مكونات المشهد الثقافي والمعرفي الهندي مع المشاركين من أكثر من 50 دولة.

ولفت إلى أن الهند تشارك في الدورة الحالية من المعرض بوفد رفيع المستوى مكون من أكثر من 100 مشارك وأكبر جناح على الإطلاق لدولة ضيف شرف لهذه التظاهرة الثقافية والذي من شأنه أن يشكل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية الثقافية بين البلدين ويعكس تنوع وغنى الناتج الثقافي الهندي على الساحة الثقافية الدولية.

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وأشار إلى أن 30 من كبريات دور النشر الهندية التي تتميز إصداراتها باهتمامات شرائح كبيرة من القراء تشارك في فعاليات المعرض، بالإضافة إلى كبار الكتاب والمؤلفين والفنانين لتسليط الضوء على التنوع الثقافي الغني الذي تحتضنه وتحتفي به الهند والإمارات والتركيز على كتب الأطفال وتسليط الضوء عليها من خلال عقد العديد من الجلسات النقاشية والحوارية التفاعلية.

وقال إن العلاقات الهندية الإماراتية ترتكز على تاريخ كبير من التعاون والشراكة في مختلف المجالات، إذ يمثل اختيار الهند ضيف شرف معرض أبوظبي للكتاب تتويجاً للعلاقات الثقافية والمعرفية المشتركة بين البلدين. وأضاف أن الهند تزخر بمخزون ثقافي وحراك أدبي وعلمي وفني حيث تتعايش فيها 24 لغة رسمية ومئات اللهجات ولا تقتصر قوة الهند على اقتصادها أو صناعة السينما إنما تكمن مصادر قوتها في كونها قوة ثقافية إذ تحتضن نحو 16 ألف دار للنشر، مشيرا إلى أن التراث الثقافي والمعرفي الهندي بما يمتلكه من مقومات وخبرات يتيح الفرصة أمام الراغبين في اكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها في ظل حرص دور النشر الهندية على التواجد في المشهد الثقافي الخليجي من أجل تسهيل التواصل مع الجالية الهندية في الدولة.

ولفت إلى أن مشاركة الهند في المعرض تزخر ببرنامج حافل من الجلسات النقاشية التفاعلية من خلال أكثر من 10 جلسات نقاشية وورش لكتب ومؤلفين من الهند تلقي الضوء على التراث الهندي التقليدي والتبادل الثقافي، بالإضافة إلى جلسات خاصة بالشعر الهندي من الأقاليم كافة، كما ستكون هناك 3 فرق فنية تمثل مختلف الفنون وتستعرض الفلكلور الهندي الغني.«وام»