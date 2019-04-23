ترامب يقرر «تصفير» عائدات إيران النفطية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الولايات المتحدة عدم إعفاء أي دولة مجدداً من العقوبات المفروضة على إيران، في محاولة لإيصال توريد النفط الإيراني إلى صفر. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول، من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، مؤكداً أن القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماماً، مع «حرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي».

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر 2018 على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى، لكن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني، هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

وسمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة 6 أشهر. واعتباراً من الثاني من مايو المقبل، ستواجه هذه الدول عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات «اتفقت على التحرك في الوقت المناسب، بما يكفل تلبية الطلب العالمي مع حجب النفط الإيراني عن السوق بشكل كامل».

وتضغط واشنطن على إيران لكبح برنامجها النووي ووقف دعم المسلحين في أنحاء الشرق الأوسط. وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الاثنين، أن العقوبات قللت من قوة النظام الإيراني، وأن قرار الولايات المتحدة هو أن تكون عائدات النفط الإيراني «صفراً». وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي: «لن نمنح أي إعفاءات لصادرات النفط الإيراني»، مشدداً على أن واشنطن تعمل على وقف كل صادرات النفط الإيرانية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن 80 بالمئة من عائدات إيران هي من النفط، موضحاً أن بلاده تواصلت مع الدول المصدرة للنفط لزيادة الإنتاج.

وشدد بومبيو على أنه يجب على إيران وقف البرامج الصاروخية ودعمها للإرهاب، مضيفاً: «نعمل للتصدي للتطرف بكل أشكاله». وأضاف: «سنرد على أي اعتداء علينا بطريقة صارمة»، واستطرد قائلاً: «لا ندعم أي مجموعة خارجية؛ بل ندعم الشعب الإيراني».

وشددت واشنطن الخناق على النظام الإيراني بعد إلغاء الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى غربية مع طهران، في حين دخل تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ في أبريل الجاري.

وتجري معركة بين إدارة ترامب وبعض أعضاء الكونجرس، بشأن التنازل عن العقوبات النفطية والنووية التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها أو يجري تمديدها أوائل الشهر المقبل.

وتستهدف هذه العقوبات عناصر رئيسية في الاقتصاد الإيراني، لا سيما قطاع الطاقة، عن طريق توقيع ما يسمى «بالعقوبات الثانوية» على الشركات الأجنبية والحكومات إذا استمرت في التعامل مع الكيانات الإيرانية المستهدفة.

وكان الهدف الرئيسي هو تجفيف إيرادات صادرات النفط الإيرانية، التي تقول الولايات المتحدة إنها المحرك الرئيسي لتمويل البلاد لأنشطة زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم. (وكالات)