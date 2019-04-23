الهاشمي: نخطط لمفاجأة سارة في عام 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ولم يعلن الهاشمي حصوله على الحزام الأسود رسمياً، وإنما انتشر الخبر عن طريق بعض أصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك رغبة منه في ألا يأخذ الخبر أكبر من حجمه.

وكشف الهاشمي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كان دائم التشجيع له بالاجتهاد والعمل المتواصل في ممارسة اللعبة للحصول على الحزام الأسود من خلال مسيرة مع اللعبة استمرت منذ 15 عاماً حافلة بكثير من التحديات.

وقال: سموه منحنى شرفاً عظيماً من خلال وجودي في رياضة الجوجيتسو حتى وصلت فيها إلى مراحل متقدمة على مستوى الإدارة في الإمارات وآسيا والعالم، وكممارس حامل للحزام الأسود وأتمنى أن أستمر حتى نيل الحزام الأحمر.

وأشار الهاشمي إلى أن تقلد الحزام الأسود يمر عبر برامج وخطوات محددة معروفة في عالم اللعبة، وقال: هناك جوانب فنية ومهارية ينظر إليها المدرب، ومتى رأى أنك وصلت في هذه الجوانب إلى قمتها، يعلن استحقاقك للحزام الأسود، ومنذ سنة أعلن المدرب أحقيتي بالترقي، ولكنني فضلت الانتظار حتى أزيد مهاراتي.

Advertisements

وأوضح الهاشمي أنه كان يتدرب باستمرار مع اللاعبين، مبيناً أنه لم يرغب في كشف الأمر للإعلام خلال مسيرة طويلة من مراحل ممارسته لللعبة، وقال: ممارستي للجوجيتسو عن قناعة كاملة باللعبة وفوائدها على كافة المستويات، واجهتني العديد من الصعوبات وتعرضت لإصابات متكررة، ولكن هذا لم يهزم عزيمتي في الوصول إلى القمة، فكنت أعود مجدداً للتدريبات بعد التعافي من الإصابات واضعاً أمامي الهدف الذي سعيت من أجله.

ورأى الهاشمي أن رياضة الجوجيتسو مشروع وطني ورياضة تتضمن عدداً من القيم النبيلة مثل الانضباط والسلوك الحميد واحترام الآخر، بالإضافة إلى المميزات الذهنية والبدنية، معرباً عن فخره بوصول ممارسي الجوجيتسو في الإمارات إلى 140 ألف لاعب ولاعبة، مبيناً أن هناك مفاجأة سارة في 2020.

وعن المنهج المتبع في إدارة الاتحاد، قال: نحن فريق عمل واحد، نعمل على إضافة رصيد جديد من النضج والخبرة، نحرص على التواجد في الميدان ومع اللاعبين والأسر والشركاء والرعاة، وهدفنا تطوير المشروع الوطني.

مع انطلاقة عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ظهر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بحصول عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي على الحزام الأسود، واللافت أن الهاشمي حرص طوال السنوات الماضية على عدم تناول هذا الجانب من شخصيته كلاعب جوجيتسو ظل يمارس اللعبة باحترافية ويرتقى في الأحزمة حتى وصل إلى الحزام الأسود. وأكد عبد المنعم الهاشمي أن دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ساهم في دعم رياضة الجوجيتسو محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن فضل سموه على اللعبة وعلى شخصه، بلا حدود.