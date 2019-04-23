موجة تفجيرات سريلانكا ترفع عدد الضحايا إلى 790 قتيلاً وجريحاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق فخمة في سريلانكا في أحد الفصح (أول أمس) إلى 290 قتيلاً على الأقل و500 جريح، في أسوأ أعمال عنف تشهدها الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عقد، وتم أمس تفكيك عبوتين انفجرت إحداهما أثناء تفكيكها، وعثرت الشرطة على 87 صاعق تفجير في عدة مناطق بسريلانكا.

وأعلن ناطق باسم الشرطة، أمس، أنّ «الحصيلة بلغت حوالي 290 قتيلاً و500 جريح». وأشار إلى أن بين القتلى 37 أجنبياً على الأقل، من الهند وبريطانيا وتركيا وأستراليا واليابان والبرتغال والولايات المتحدة. ولاحقا قال مسؤول أمريكي، إن من بين القتلى 4 أمريكيين.

وأعلن مكتب الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا الذي كان خارج البلاد عند وقوع الهجمات، أنه عاد الاثنين، وترأس اجتماعاً لمجلس الأمن.

في وقت مبكر من الاثنين، رفع منع التجول الذي فرض الأحد بعد الاعتداءات. وتحدث صحفيّو وكالة فرانس برس عن حركة عادية للمارة والعربات في شوارع نيغومبو. لكن ما زال هناك وجود أمني كبير في المدينة التي استهدف أحد التفجيرات المدمرة كنيسة سان سيباستيان التاريخية فيها.

لكن البلاد، تبقى في حالة تأهب، بينما يستمر الانتشار الأمني الكثيف فيها.

وقال شانثا براساد، المسؤول عن إدارة سيارات الإسعاف في مستشفى كولومبو الوطني، إن المجزرة التي حدثت في سريلانكا الأحد أحيت ذكريات سيئة تأمل سريلانكا في تجاوزها بعد عقود من الحرب الأهلية. وأضاف، «نقل ثمانية أطفال جرحى. كانت هناك طفلتان تبلغان من العمر ست سنوات وثماني سنوات، مثل ابنتي. كانت ملابسهما مغطاة بالدماء. رؤية هذا النوع من العنف مجدداً أمر لا يطاق».

وقال مسؤولون، إن الشرطة ألقت القبض على 24 شخصاً على الأقل؛ لصلتهم بسلسلة من التفجيرات التي وقعت في سريلانكا، وذلك في الوقت الذي أكد فيه المحققون أن انتحاريين نفذوا ستّاً من الهجمات. وقال المحلل الحكومي آن ويليانجا للصحفيين، إن انتحاريين قاموا بتنفيذ ثلاث هجمات على الكنائس، وثلاث أخرى استهدفت فنادق في العاصمة. وتحقق إدارة المحللين الحكوميين التابعة لوزارة الدفاع في ما إذا كان انتحاريان قاما بتنفيذ إحدى الهجمات التي استهدفت فندقاً، مما يعني أن سبعة انتحاريين نفذوا الهجمات.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكارا، إن إدارة التحقيقات الجنائية تقوم بالتحقيق مع الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، وجميعهم مواطنون من سريلانكا.

ورفعت السلطات، حظر التجوال الذي فرض في سريلانكا من المساء حتى فجر الأمس، فيما تظل المدارس والجامعات مغلقة، في الوقت الذي علقت فيه البورصة عمليات التداول حتى إشعار آخر.

وحددت السلطات حتى الآن سيارة فان، يعتقد أن منفذي الهجمات استخدموها في تنقلاتهم، والمنزل الذي أقاموا فيه في ضواحي العاصمة كولومبو.

وقال متحدث باسم القوات الجوية، إنه تم العثور على عبوة ناسفة داخل أنبوب بلاستيكي بالقرب من المطار، وتم نزع فتيلها في وقت متأخر من ليل الأحد.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجارات المتعددة. وقال رئيس الوزراء رانيل ويكر مسينغي، إنه سيسعى للحصول على الدعم من الخارج؛ لمعرفة ما إذا كان المهاجمون على صلة بالإرهاب الدولي.

وأعلنت الشرطة السريلانكية، فجر الاثنين، أنّ الجيش فكّك عبوة ناسفة يدوية الصنع، تمّ العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد، قرب مطار كولومبو الدولي. وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، إنّ العبوة الناسفة هي قنبلة «منزلية الصنع»، عبارة عن «أنبوب وضعت بداخله متفجرات»، وقد تم العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله، ولكن في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة. وبحسب المتحدث باسم سلاح الجوّ الكابتن جيهان سينيفيرانتي، فإنّ السلطات تعتقد أنّ العبوة الناسفة صنعت محليّاً. وقال الكابتن سينيفيرانتي: «كانت قنبلة أنبوبية بطول ستة أقدام تمّ العثور عليها على قارعة الطريق».

وقال شاهد من رويترز، إن انفجاراً وقع أمس الاثنين في سيارة فان قرب كنيسة في سريلانكا استهدفتها تفجيرات الأحد، أثناء محاولة خبراء مفرقعات إبطال مفعول قنبلة. وأضاف، «انفجرت السيارة الفان عندما حاولت وحدة مفرقعات تابعة لقوات المهام الخاصة والقوات الجوية إبطال مفعول القنبلة».

وأعلنت الشرطة في سريلانكا، أمس الاثنين، أنه تم إبطال مفعول عبوة ناسفة، والعثور على 87 صاعق تفجير في موقعين بالعاصمة. (وكالات)