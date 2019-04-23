مهرجان في رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف

بدأ مهرجان رأس الخيمة للمسرح المدرسي صباح أمس الأول على مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارة، بعرض المسرحيات المدرسية المتنافسة في المهرجان، وشاركت 14 مدرسة من رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين في المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام.

وقالت آمنة السكب أخصائي أول تطوير مهارات في وزارة التربية والتعليم، إن المهرجان نظم بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، التي خصصت لجنة تحكيم تضم كلا من الفنان القدير عبدالله صالح والفنانين الصاعدين سالم العيان ومحمود القطان.