القاهرة تستضيف قمة إفريقية لمناقشة الأوضاع في السودان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، امس الاثنين، رسالة شفهية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تضمنت تحيات الملك وحرصه على دعم ومساندة السودان وشعبه «في هذه المرحلة التاريخية الهامة».

جاء ذلك خلال استقبال البرهان لوزير الخارجية البحريني، حيث أعرب البرهان عن تقديره للملك البحريني وموقفه «الأخوي الداعم للسودان في كل الظروف».

وعبّر الشيخ خالد بن احمد عن اعتزاز البحرين ب«العلاقات الأخوية الراسخة مع السودان وحرصها المستمر على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يدعم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين»، مؤكداً وقوف البحرين إلى جانب السودان ودعمها لكل ما فيه الحفاظ على سيادتها وأمنها ووحدتها الوطنية. وتمنى للسودان تجاوز هذه المرحلة المهمة من تاريخها والمضي نحو المزيد من التنمية والازدهار بما يلبي تطلعات الشعب السوداني.

وأشاد وزير الخارجية بالدور الكبير الذي تقوم به السودان ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من أجل استتباب الأمن والسلم في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، منوهاً ب«بسالة الجيش السوداني وأدائه لكافة المهام المنوطة به بكل كفاءة وشجاعة».

من جانب آخر تستضيف العاصمة المصرية اليوم، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، لمناقشة المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام في السودان.

ويشارك في هذه القمة الرئيس إدريس ديبي رئيس تشاد، وإسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي، وبول كاجامي رئيس رواندا، وساسو نيجسو رئيس الكونجو، وعبد الله فرماجو رئيس الصومال، وسيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ودميكي ماكونين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وتوت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، ومبعوثين عن رؤساء أوغندا سام كوتيسا وزير الخارجية، وكينيا مونيكا جوما وزيرة الخارجية، ونيجيريا مصطفى لوال سليمان وكيل وزارة الخارجية.

(وكالات)