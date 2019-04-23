اتحاد الجوجيتسو يبحث خطط الإعداد لبطولة العالم وال «آسياد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو اجتماعاً مهماً، أمس، على هامش عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ترأس الاجتماع عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد، وحضره محمد سالم الظاهري نائب الرئيس، ومنصور الظاهري وسميرة الرميثي، ويوسف البطران أعضاء مجلس الإدارة، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد.

وقرر الاتحاد تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية في نسختها ال12 2020 برئاسة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، على أن تبدأ اللجنة في الإعداد للبطولة بعد انتهاء منافسات النسخة الحادية عشرة المقامة حالياً وتستمر حتى يوم 26 إبريل/‏نيسان الجاري.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد فهد علي في تصريحات صحفية بعد الاجتماع: تم خلال الاجتماع اعتماد مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية والقارية المقبلة، وخطط الإعداد لها، وأولها بطولة آسيا التي تقام في منغوليا خلال شهر يوليو/‏تموز المقبل، وبطولة العالم للشباب والرجال في نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل بأبوظبي، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين 2022، وتم تكليف عضو مجلس إدارة الاتحاد مسؤول الأندية يوسف البطران بإعداد أجندة الموسم الجديد، والتي تشمل البطولات المحلية والدولية كافة، ومعسكرات إعداد المنتخبات الوطنية، والإعداد لاجتماع الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والذي سيعقد بصالة مبادلة أرينا على هامش النسخة الحادية عشرة لبطولة أبوظبي العالمية خلال يومي 26 و27 إبريل/‏نيسان الجاري، والإعداد لزيارة الوفد الصيني؛ للتعرف إلى استعدادات بكين لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2022، والتي ستكون لعبة الجوجيتسو ضمن برنامجها بمشاركة 42 دولة آسيوية لأول مرة في تاريخ الدورة.

وأشار فهد علي إلى أن مجلس إدارة الاتحاد نوه إلى زيادة برامج التوعية، خاصة فيما يتعلق بالمنشطات، وبحث مختلف الشراكات العالمية على مستوى البرامج الفنية والتدريبية والإعلامية والتنظيمية.