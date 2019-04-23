زعيم الحوثيين في اليمن يتوعد السعودية والامارات بالصواريخ

اسماء السيد - دبي: حذّر زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن الإثنين ان باستطاعة قواته شن هجمات ضد أهداف حيوية في السعودية والامارات اللتين تقودان تحالفا ضده.

وقال عبد الملك الحوثي ان المتمردين جاهزون للاستمرار في القتال "على الجبهات" في هذه الحرب المستمرة منذ اربع سنوات والتي دفعت باليمن الى حافة المجاعة.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية على قناة المسيرة "يجب أن يستمر الجميع برفد الجبهات بالمال والسلاح وتعزيزها بالرجال الأبطال والمجاهدين".

وأشار الى أن قواته تملك قدرات للوصول الى "أهداف استراتيجية وحيوية وحساسة ومؤثرة يمكن استهدافها في حال القيام بأي تصعيد في الحديدة".

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وقال "صواريخنا قادرة على الوصول إلى الرياض وما بعد الرياض، إلى دبي وأبوظبي وأهداف حيوية وحساسة".

واستهدف الحوثيون مناطق سعودية والعاصمة الرياض بصواريخ بالستية وادعوا شنهم هجمات بطائرات غير مسيرة على مطارات ابوظبي ودبي خلال النزاع.

لكن السعودية أعلنت اعتراضها جميع الصواريخ ما اسفر عن مقتل مدني بشظية، في حين نفت الامارات حدوث مثل هذه الهجمات.