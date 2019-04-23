شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الموريتاني يستقبل وفدا من رجال الأعمال السعوديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الوزراء الموريتاني محمد سالم ولد البشير ، في نواكشوط ، وفدا من رجال الأعمال السعوديين برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن رئيس الوزراء بحث مع أعضاء وفد الأعمال السعودي ، الذي يشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي الموريتاني السعودي ، مختلف مجالات التعاون والشراكة القائمة بين رجال الأعمال في البلدين ، وتطرقا الى أهمية فرص الاستثمار بموريتانيا.

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وقال الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي " سعدنا بما تم تقديمه اليوم من فرص في إطار المنتدى الاقتصادي السعودي الموريتاني والتي كانت أكثر من جيدة وذات عوائد عالية تنم عن احترافية كبيرة".

وأضاف " ندرك جميعا مدى أهمية علاقات التعاون السعودية الموريتانية والتي نأمل أن تكون وفق تطلعات قيادة البلدين ووفق تطلعات رؤية (المملكة 2030) ، وأيضا وفق ما يتطلع اليه الشعب الموريتاني من تنمية وتقوية هذه العلاقات".