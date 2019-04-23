"الحرية والتغيير" بالسودان: نرفض مشاركة رموز النظام بالمرحلة المقبلة

الخرطوم / الخليج 365

أكدت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الإثنين، رفض مشاركة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن القوى، التي تقود الاحتجاجات في البلاد منذ 4 أشهر، وتضم "تجمع المهنيين"، وأحزاب "الإجماع الوطني" و"نداء السودان" والتجمع الاتحادي المعارض"، ومنظمات مدنية.

وأضاف البيان أن "الثورة" تواجه محاولات من "بقايا النظام" لإعادة إنتاجه.

كما اتهم اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، برئاسة "عمر زين العابدين" وعضوية "الطيب بابكر"، بـ"الوقوف ضد وصول الثورة لغاياتها وأهدافها"، عبر طرحهم عملية انتقالية يشارك فيها رموز النظام السابق وحلفاؤه.

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وجددت القوى المعارضة اتهام النظام السابق بـ"تشريد وتعذيب السودانيين وفي تدهور وانهيار الدولة"، داعية الجيش إلى مواصلة "الانحياز للشعب وثورته، بالاستجابة الفورية والعاجلة للمطلب المركزي والمتمثل في تسليم الدولة للسلطة المدنية".

يشار أن البيان صدر بعد وقت قصير من إعلان المجلس العسكري مواصلة جهود التواصل مع القوى السياسية، لتحقيق توافق بشأن المرحلة المقبلة، بما فيها قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.