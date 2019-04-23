"العسكري الانتقالي" بالسودان يعفي 4 سفراء وقنصلين للبلاد

الخرطوم / الخليج 365

أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الإثنين، قرارات ومراسيم تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة، شملت إعفاء 4 سفراء وقنصلين للبلاد بالخارج.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الخليج 365.

وشملت الإعفاءات سفراء البلاد لدى زيمبابوي عبد الباقي حمدان كبير، وإثيوبيا الصادق بخيت الفقيه، وتايلاند سناء حمد العوض، ورواندا عبد الله حسن عيسى، والقنصل بميامي الأمريكية جعفر محمد آدم، والقنصل العام في أسوان جنوبي مصر، عبد العظيم الشيخ.

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كما قرر إعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي اللواء إبراهيم الخضر.

ووجه المجلس، بحسب البيان أيضًا؛ بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي في البنك المركزي، من دون توضيح طبيعة المراجعة.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.