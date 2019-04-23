حساب_المواطن يصدر توضيحا مهما بشأن #الراتب!

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صحيفة الخليج الالكترونية
رد حساب المواطن على استفسارات بشأن طريقة إدخال الراتب، وهل يجب إضافة بدل النقل وخصم التقاعد والقروض التي تحسم من وزارة المالية؟.
ورد حساب المواطن بالتأكيد أنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد”، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.
وبالنسبة إلى آلية إضافة الراتب في حساب المواطن قال البرنامج: لا يتم استخدام الفواصل ويجب عليك إدخال الراتب بالأرقام الانجليزية، وفي حال وجود هللات يتم استخدام (.).
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