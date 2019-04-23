حساب_المواطن يصدر توضيحا مهما بشأن #الراتب!

صحيفة الخليج الالكترونية

رد حساب المواطن على استفسارات بشأن طريقة إدخال الراتب، وهل يجب إضافة بدل النقل وخصم التقاعد والقروض التي تحسم من وزارة المالية؟.

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ورد حساب المواطن بالتأكيد أنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد”، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وبالنسبة إلى آلية إضافة الراتب في حساب المواطن قال البرنامج: لا يتم استخدام الفواصل ويجب عليك إدخال الراتب بالأرقام الانجليزية، وفي حال وجود هللات يتم استخدام (.).