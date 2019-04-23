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معالي مدير الجامعة يكرم الدكتور علي مرزوق

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ابها 0 تبليغ

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ابها

بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات كرم معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي صباح اليوم الأحد الدكتور علي بن عبد الله مرزوق وكيل كلية المجتمع بخميس مشيط وعضو اللجنة العلمية والتحكيم للأولمبياد الثقافي للجامعات لجهوده المميزة في إنجاح الأولمبياد الذي عقد خلال الفترة من 3-7/ 7/ 1440 في رحاب الجامعة بأبها، متمنين له مزيداً من التوفيق والتميز والعطاء.

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