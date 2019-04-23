تعليم_عسير يُعلن عن حركة #النقل_الداخلي عبر برناج #فارس

ابها علمت صحيفة الخليج الالكترونية من مصادرها بأن عدد من قادة مدارس تعليم عسير تفاجؤ بوصول رسائل لهم عبر برنامج فارس تفيدهم بنقل المعلم . وأضافت المصادر بأن الرسائل وصلتهم عبر البريد المسجل في برنامج فارس ، ومذكور في الخطاب الوارد عبر الايميل اسم المعلم وسجله المدني والمطالبة بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء طرفه عبر برنامج فارس .

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