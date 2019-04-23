السعودية توجه تحذيرا لمواطنيها في واشنطن

وأفاد بيان للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين، أن هذه الحسابات تستغل أرقام السفارة والملحقية الثقافية للاحتيال على المواطنين.
وأكدت السفارة أنه، تم رصد حالات احتيال مكررة تعرض لها مواطنين سعوديين عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قبل أشخاص مجهولين من خارج المملكة.
وينتحل هؤولاء الأشخاص شخصية موظفين في السفارة مستخدمين برامج إلكترونية تظهر بأن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن (3800-342-202)، أو رقـم الملحقية الثقافية بواشنطـن (7226-573-703)، أو أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين ([email protected]) التابعة لسفارة المملكة بواشنطن، ويطلبون تحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات العلمية التي تم الحصول عليها عن طريق الدراسة عن بعد (أونلاين) من جامعات أمريكية وغيرها من الخدمات الأكاديمية الأخرى.
وبينت السفارة أن المكالمات ورسائل البريد الإلكترونية ليست صادرة من السفارة أو الملحقية الثقافية رغم ظهور الأرقام الهاتفية والعناوين الخاصة بها، ما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية لا يمكن إيقافها لغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.
وجددت السفارة تأكيدها على أنها ليست الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالشؤون الأكاديمية مثل توفير القبول الجامعي أو تصديق الشهادات الجامعية، مما يعني عدم مصداقية أي جهة أو شخص يدعي ذلك. وشددت على أنها والجهات الحكومية الأخرى لا تساعد بل تحذر من محاولات تجاوز الأنظمة المعمول بها في المملكة أو البلد المضيف.
وأهابت السفارة بالمواطنين في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة، مؤكدة اتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها. ودعت المواطنين للتواصل مع وزارة التعليم والملحقية الثقافية السعودية في واشنطن فيما يتعلق بالشؤون الأكاديمية.
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