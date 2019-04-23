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القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد اللواء "الخامس قوات خاصة" العميد عبده أحمد الحالمي، أن "قوات الجيش والمقاومة شنت هجمات مضادة على الحوثيين في قطاعات حمك وعزاب، استعادت خلالها العديد من المواقع والمناطق، منها منطقة بيت الشرجي في قطاع عزاب".
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وأكد "تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهة العود، رغم ما يمتلكونه من ترسانات من الأسلحة الثقيلة والصواريخ بأنواعها والسلاح المتوسط".
من جهة ثانية، ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش اليمني بكمين نصبته وحدة الهندسة التابعة للجماعة في جبهة مريس بقعطبة شمال الضالع.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... الجيش يعلن استعادة مواقع ومناطق من "أنصار الله" في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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