اليمن... الجيش يعلن استعادة مواقع ومناطق من "أنصار الله" في الضالع

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد اللواء "الخامس قوات خاصة" العميد عبده أحمد الحالمي، أن "قوات الجيش والمقاومة شنت هجمات مضادة على الحوثيين في قطاعات حمك وعزاب، استعادت خلالها العديد من المواقع والمناطق، منها منطقة بيت الشرجي في قطاع عزاب".

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وأضاف أن القوات "سيطرت على سلسلة جبلية في جبهة حمك ومواقع العرايف بقرين الفهد والمطل على معسكر حلم غرب جبهة حمك في منطقة العود".

وأكد "تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهة العود، رغم ما يمتلكونه من ترسانات من الأسلحة الثقيلة والصواريخ بأنواعها والسلاح المتوسط".

من جهة ثانية، ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش اليمني بكمين نصبته وحدة الهندسة التابعة للجماعة في جبهة مريس بقعطبة شمال الضالع.