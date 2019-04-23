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© REUTERS / STRINGER
وأكد جعفر على أن السعودية "لم ولن تتأخر عن دعم أشقائها في السودان".
وأشار السفير إلى أن وقوف المملكة إلى جانب السودان ودعم مسيرة التحول "يمليه الواجب وروابط الدين والمصير المشترك".
وذكر السفير بأن المملكة سبق أن أيدت ما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله.
وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أمس الأحد، تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار، وإيداع نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "السعودية والإمارات تعلنان دعم للسودان بقيمة 3 مليارات دولار"، مضيفة "السعودية والإمارات تودعان نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني".
وأوضحت الوكالة الرسمية، أن "الدعم السعودي الإماراتي يشتمل تلبية الاحتياجات الغذائية والدوائية والنفطية"، مشيرة إلى أن "الوديعة السعودية الإماراتية في البنك المركزي السوداني تستهدف تقوية الجنية السوداني".
© REUTERS / STRINGER
وقال البيان: "تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، خلال لقائه اليوم بمكتبه بوزارة الدفاع وفدا سعوديا إماراتيا مشتركا رفيع المستوى، رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة.
وأشار البيان، إلى أن الوفد السعودي الإماراتي المشترك بحث مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسي العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما جدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات علي أمن السودان واستقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير السعودية في الخرطوم يتحدث عن توجيهات الملك سلمان بشأن السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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