شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح موقف الدارسين في «الكليات العسكرية» من الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، أنه بإمكان الدارسين في الكليات العسكرية التسجيل في البرنامج، والحصول على الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مواطن يدرس في الكليات العسكرية، استفسر بشأن موقفه من حساب المواطن وهل يمكنه التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم؟.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “إنه بإمكانه التسجيل وإرفاق إثبات الكليات العسكرية وهو تعريف سكن أو خطاب صادر من الجهة العسكرية تثبت أن المتقدم يسكن لديها”.