شكرا لقرائتكم خبر عن «المحتوى الأخلاقي» تحذر من التشهير بآخرين عبر وسائل التواصل.. غرامة نصف مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذَّرت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، من جريمة التشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت اللجنة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: ‏إن من يقوم بتشهير الآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال”. Advertisements

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