دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه الصورة من متسوق سري دفعت حاكم دبي لاتخاذ قرار صارم

شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعبه ومتابعيه نتائج تحقيق أجراه بخصوص مستوى خدمات هيئة البريد في بلاده.

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وكانت البداية حينما شارك محمد بن راشد متابعيه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صور وصلته عن مستوى الخدمات بالبريد؛ حيث نشرها مُذيلاً إياها بتعليق:"صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات ليس هذا مستوانا ولاخدماتنا ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".

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ثم نشر حاكم دبي صورة لنتائج التحقيق الذي أجراه عقب الصورة التي وصلته من المتسوق السري، اليوم الاثنين، مُذيلاً إياها بتعليق:"أرسلنا فريقًا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم عاد الفريق بهذا التقرير أضعه أمام الجميع بكل شفافية وأقول لجميع من في الحكومة لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية".

هذه الصورة من متسوق سري دفعت حاكم دبي لاتخاذ قرار صارم alqiyady 1 هذه الصورة من متسوق سري دفعت حاكم دبي لاتخاذ قرار صارم

هذه الصورة من متسوق سري دفعت حاكم دبي لاتخاذ قرار صارم alqiyady 1 هذه الصورة من متسوق سري دفعت حاكم دبي لاتخاذ قرار صارم

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