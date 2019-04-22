البحرين تعرب عن ثقتها في المجلس العسكري الانتقالي في السودان

الخرطوم / الخليج 365

أعربت البحرين، الإثنين، عن ثقتها في قدرات المجلس العسكري الانتقالي في السودان.

وأرسل ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة شفهية نقلها وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بحسب بيان للمجلس.

وعزل الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الجاري، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثة عقود في الحكم؛ على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وقال وزير الخارجية البحريني إن بلاده قلبا وقالبا مع السودان وشعبه، ومستعدة للعمل على تطوير علاقات البلدين في كافة المجالات.

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وأعرب عن ثقة البحرين في قدرة المجلس العسكري الانتقالي على وضع الأسس الصحيحة والكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وأثنى آل خليفة على مواقف السودان الداعمة للدول العربية، ومساهمة شعبه في نهضتها، خاصة البحرين، فضلا عن مساهمته في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وشكل الجيش السوداني مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تمتد عامين كحد أقصى، بينما تريد قوى المعارضة تسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت قوى "الحرية والتغيير" المعارضة، الأحد، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، واعتزامها إعلان مجلس رئاسي مدني، خلال أيام، بعد إجراء مزيد من التشاور.

واتهمت المعارضة المجلس العسكري بأنه "سلطة انقلابية"، وشددت على استمرار التظاهر والاعتصام "حتى إسقاط العسكر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.