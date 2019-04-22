تركيا.. والي "عنتاب" يدعو السوريين لتعلم التركية وتعليمها لأطفالهم

غازي عنتاب / فريدة بلين أنال / الخليج 365

دعا والي غازي عنتاب التركية، داود غُل، السوريين المقيمين في بلاده إلى تعلم اللغة التركية وتعليمها لأطفالهم، وإلا لن يتمكنوا من الاندماج في المجتمع.

جاء ذلك في ندوة نظمها منبر الجمعيات السورية في الولاية الإثنين، توجه خلالها غُل للسوريين قائلًا: "ننتظر منكم أولًا حل موضوع اللغة أنتم وأطفالكم، ولن تتمكنوا من الاندماج في المجتمع إذا لم تقوموا بذلك، وثانيًا علموا أبناءكم حرفة، أو شجعوهم على إكتساب مهنة".

وأشار إلى أن الحرب ستنتهي يومًا في سوريا وسيعود الجميع، مضيفًا: "يجب أن يكونوا مؤهلين من أجل بناء وطنهم، والإمكانات هنا متاحة من أجل تأهيل الأطفال والشبان بشكل جيد".

ولفت إلى أن الموارد المتاحة ستذهب سدى في حال عدم تحديد الأولويات التي يحتاجها السوريون.

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من جانبه، أوضح رئيس الحكومة السورية المؤقتة المستقيل (المعارضة) جواد أبو حطب، أن السوريين تعرضوا لهجمات عنيفة للغاية من قبل "نظام إرهابي"، وأُرغموا على ترك بلدهم.

وذكر أن ثلث السوريين غادروا بلدهم، مؤكدًا أن تركيا قدمت لهم دعمًا كبيرًا من النواحي الإنسانية والسياسية والعسكرية.

وشدد أبو حطب أن تركيا أنشأت مدارس ومستشفيات شمالي سوريا، قائلًا: "طلبنا يتمثل بتطوير التعاون، ورؤية الإيجابيات والسلبيات من أجل الوصول إلى مستوى أفضل".

وفي تصريح الشهر الماضي، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده تستضيف 5 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.