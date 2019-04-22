جامعة_المؤسس تعلن عن توافر #وظائف أكاديمية شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز توفر عدد من الوظائف الشاغرة على مسمى “معيد”، للرجال والنساء، للعام الدراسي 1440هـ، وذلك وفق التخصصات التالية:
. العلاقات العامة (عدد 3 وظائف/ للجنسين).
. الإعلام الرقمي (عدد 4 وظائف/ للجنسين).
. الاتصال التسويقي أو الإعلان (للرجال).
. الإخراج والتصميم أو راديو وتلفزيون أو الإنتاج المرئي والمسموع (عدد 3 وظائف/ للجنسين).
وبينت الكلية أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم/ـة حاصلا على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.
– ألا يقل تقدير المتقدم/ـة في البكالوريوس عن جيد جدا.
– أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك.
– ألا يتجاوز عمر المتقدم/ـة عن (30) سنة.
– أن يكون المتقدم/ـة حاصلا على الدرجة المطلوبة في التوفل أو STEP أوIELTS .
– أن يكون المتقدم/ـة حاصلا على درجة قدرات الجامعيين أو ما يعادلها.
– ألا يكون المتقدم/ـة حاصلا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.
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