جامعة_المؤسس تعلن عن توافر #وظائف أكاديمية شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز توفر عدد من الوظائف الشاغرة على مسمى “معيد”، للرجال والنساء، للعام الدراسي 1440هـ، وذلك وفق التخصصات التالية:

. العلاقات العامة (عدد 3 وظائف/ للجنسين).

. الإعلام الرقمي (عدد 4 وظائف/ للجنسين).

. الاتصال التسويقي أو الإعلان (للرجال).

. الإخراج والتصميم أو راديو وتلفزيون أو الإنتاج المرئي والمسموع (عدد 3 وظائف/ للجنسين).

وبينت الكلية أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

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– أن يكون المتقدم/ـة حاصلا على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقدير المتقدم/ـة في البكالوريوس عن جيد جدا.

– أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم/ـة عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم/ـة حاصلا على الدرجة المطلوبة في التوفل أو STEP أوIELTS .

– أن يكون المتقدم/ـة حاصلا على درجة قدرات الجامعيين أو ما يعادلها.

– ألا يكون المتقدم/ـة حاصلا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.