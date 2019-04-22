البيئة: ترشيح 65 متقدمًا ومتقدمة على #الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 65 مواطنًا ومواطنة من المتقدمين على الوظائف الإدارية بالوزارة، المُعلن عنها في تاريخ 14/5/1440هــ؛ إلى مراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، اعتبارًا من غد الثلاثاء 18 حتى 27 شعبان 1440هـ؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم.

وقال وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري، إن المعلنةَ أسماؤهم على موقع الوزارة، تمت مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة المتمثلة في «المؤهل العلمي، ومعدله، والاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، وأقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية، واجتياز المقابلة الشخصية».

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ودعا عسيري المعلنةَ أسماؤهم إلى مراجعة وزارة الخدمة المدنية أو فروعها في المناطق مع اصطحاب الهوية الوطنية وصورة منها، وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة عن وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة، ونسخة من كشف الدرجات.

وأكد أن التخلف عن الحضور لاستكمال إجراءات الترشيح خلال فترة الترشيح؛ سيُعتبَر عدولًا من المتقدِّم عن رغبته في التوظيف.