علاونة: السعودية والإمارات أنقذوا السودان من الوقوع في شراك مثلث الشر ( فيديو)

أكد المفكر العربي " يوسف علاونة"، أن دولة السودان هي العمق الآستراتيجي للمشروع العربي، مضيفًا أن المساعدات التي أعلنت عنها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ليست حسنة أو شفقة، ولكنها في إطار ضم السودان لمحيطها العربي، وعدم تركها لمخططات تركيا، وأموال " الدمل الجغرافي" في إشارة منه لدويلة قطر.



وأوضح "علاونة" عبر مقطع فيديو مصور، على قناتة الرسمية بموقع اليوتيوب، أن من نعم الله علي السودان أنه حكم بالأخوان منذ عام 1989، وذلك حينما قام البشير ومرافقة حسن الترابي، بانقلابهم على شركائهم في الحكم، ومن ثم اختلفوا فيما بينهم، وحاول البشير أن ينفرد بالسلطة، فقام باعتقال وحبس الترابي، وإعلان حزب المؤتمر، وذلك على نهج حزب العدالة والتنمية في تركيا، مؤكدًا أن البشير كان مضطر للرضوخ للجيشر السوداني العربي، الذي استشعر خطورة التوغل التركي القطري.

">

Advertisements