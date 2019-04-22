شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. طريقة تحويل المعاش التقاعدي من بنك إلى آخر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن طريقة وإجراءات تحويل المعاش التقاعدي من بنك إلى بنك آخر للتيسير على المواطنين وأصحاب المعاشات. وأوضحت المؤسسة رداً على استفسار أحد المستفيدين بشأن طريقة تحويل المعاش التقاعدي إلى بنك آخر أن تحويل المعاش إلى بنك جديد يستلزم زيارة أحد فروع المؤسسة، مع إحضار مخالصة من البنك الحالي وخطاب برقم الحساب الأيبان على أن يكون مختوماً من البنك الجديد.

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