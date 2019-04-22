شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الزلزال.. سفارة المملكة بالفلبين تدعو المواطنين لتوخي الحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة في الفلبين جميع المواطنين المتواجدين هناك إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات الفلبينية، بشأن الزلزال الذي ضرب عدداً من مدن الفلبين.

وأهابت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالجميع الاتصال على هذا 00639178946464؛ وذلك عند مواجهة حالة طوارئ.

الجدير بالذكر، أن زلزالاً عنيفاً بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم وسط الفلبين.