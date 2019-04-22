شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد يحدث كل 12 عاماً.. «برد العجوز» يضرب المناطق الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عادت أجواء الشتاء على المناطق الشمالية من المملكة، صباح اليوم الاثنين، في مشهد قليل الحدوث بعد هبوب رياح شمالية غربية إلى شمالية مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة انخفضت معها درجات الحرارة بشكل كبير.

وسجلت محافظة طريف ثلاث درجات مئوية كأقل درجة حرارة في منطقة الحدود الشمالية، فيما سجلت مدينة عرعر 7 ورفحاء 9 درجات، بحسب “الرياض”.

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وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك دكتور خالد بن صالح الزعاق، إن هذا الانخفاض في درجات الحرارة محمول عبر رياح شمالية مثيرة للغبار والأتربة، وهو بتمرحل زحزاح أي ينتقل من منطقة إلى منطقة أخرى بدءاً من الشمالية إلى الجوف وحائل والقصيم ثم الرياض.

وتوقع الزعاق أن يستمر البرد إلى نهاية الأسبوع ويسمى برد “العجوز”، نسبة إلى العجوز التي تنبأت بعودة البرد فعاد كرة ثانية، وهو البرد الذي يأتي في عجز الشتاء.

وأشار إلى أنه لا يحدث إلا نادراً أي مرة كل 12 سنة مرة واحدة، على خلاف برد “بياع الخبل عباته” وهو البرد الذي يسبق برد العجوز، وأوضح أن الفارق بين برد العجوز وبرد بياع الخبل عباته أن برد بياع الخبل عباته يحدث كل سنة وبرد العجوز الذي لا يحدث إلا في عجز الشتاء، لا يحدث إلا كل 12 سنة مرة واحدة.