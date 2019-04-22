‏⁧«المرور»: بدء رصد مخالفات الحزام والجوال في القريات.. خلال أيام

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي لإدارة المرور، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في القريات، سيبدأ بعد سبعة أيام.

ويأتي ذلك بعد تفعيل رصد المخالفتين منذ عدة أشهر في عدد من المدن، في إطار خطة المرور لتفعيل الخدمة في باقي المناطق.